"Te amo más": Doctora Polo le deja coqueto mensaje a Ozuna y genera miles de reacciones

09 nov. 2023 - 18:10 hrs.

Durante la jornada de este jueves 9 de noviembre, Ozuna subió una cariñosa imagen en la que se muestra junto a la doctora Ana María Polo.

En la imagen, el cantante puertorriqueño aparece a punto de darse un beso con la abogada, quien se hizo conocida recordemos hace más de 20 años con programas de corte legal en la televisión.

El mensaje de Ozuna

En la descripción el cantante escribió: "Con la reina de todas las generaciones. Como te amo, Ana María Polo", logrando más de 200 mil "me gusta" en menos de 3 horas.

Quien le dejó una cariñosa y coqueta respuesta fue la propia doctora Polo, desde su cuenta personal de Instagram en donde acumula cerca de 3 millones de seguidores.

"Te amo más", escribió Ana María Polo, adjuntando una serie de emojis de fuego. Su mensaje recibió decenas de respuestas y miles de "me gusta".

Entre los comentarios que se pueden leer en el posteo, sus seguidores hicieron broma acerca de la reacción que tendría la esposa de Ozuna, Taina, al ver esta imagen.

"Ozu va a dormir en el sofá", "la esposa tuya mínimo no tiene Instagram", "Dios perdona, Ozuna no", "alguien no dormirá hoy", "caso cerrado, lo perdió la esposa", "cacho cerrado para tu mujer", son parte de los mensajes que se pueden encontrar en la publicación.

