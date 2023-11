"Por varias cosas": Jorge Rivas, ex "Niño Poeta", explica los motivos por los qué no va al colegio

09 nov. 2023 - 14:10 hrs.

Jorge Rivas, conocido por haber sido en su infancia el "Niño Poeta", decidió hace un tiempo retirarse del colegio y cursar sus estudios en la modalidad de exámenes libres.

Bajo esta metodología, los alumnos estudian a su ritmo y tienen tres períodos de examinación durante el año, en el que se les evalúan los contenidos que deberían haber aprendido según su nivel educacional.

Jorge Rivas y los exámenes libres

En el programa virtual "Hazte Ver" de Maly Jorquiera, Rivas, que actualmente tiene 14, fue entrevistado por la comediante, y abordó cómo reacciona la gente cuando les cuenta que desde los 10 años realiza exámenes libres.

"Me da mucha risa cómo reacciona la gente cuando digo que estudio exámenes libres. Me dicen ‘¿tu mamá te deja no estudiar?, ¿a qué hora te despiertas?'", partió diciendo.

Asimismo, bromeó señalando que, "creen que prácticamente por estudiar así uno es como el ‘Negro’ Piñera", sacando las risas de Jorquiera.

Acerca de las complicaciones que pueden tener los exámenes libres, indicó que "da mucha ansiedad el último mes, porque tienes que estudiar todo lo que no estudiaste en el año, en diez días".

¿Por qué escogió los exámenes libres? Jorge Rivas contestó que fue "por varias cosas, pero no tiene que ver con que no me sentía adaptado, ni con que tengo alguna condición, ni con que me hayan hecho bullying".

"Fue por un tema de buena disposición al estudio y a cierto ritmo de estudio, y también eliminar algunas materias", añadió, confesando que su madre no se tomó de buenas a primeras esta propuesta que le hizo. "Ella creía que esto era la entrada al alcoholismo y la drogadicción", rememoró.

