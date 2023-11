"Hazla desaparecer": Las razones de la alcaide para deshacerse de Mariana de la cárcel en "Juego de Ilusiones"

07 nov. 2023 - 17:10 hrs.

En el siguiente episodio de "Juego de Ilusiones", veremos que la vida de Mariana (Carolina Arregui) podría comenzar a correr peligro.

Resulta que la alcaide de la cárcel en donde está recluida, Bárbara (Paulina Eguiluz), desea a como dé lugar, deshacerse de Mariana Nazir.

En el siguiente episodio de la producción, veremos que Bárbara le dirá al gendarme Manuel (Camilo Carmona), "quiero que te encargues de Mariana Nazir. Quiero a esa mujer fuera de El Faro. Hazla desaparecer", le exigirá.

¿Por qué la alcaide quiere eliminar a Mariana?

En el episodio que vimos este martes 7 de noviembre en "Juego de Ilusiones", Mariana tuvo una fuerte discusión con Bárbara.

Resulta que la autoridad carcelaria citó a Mariana a su oficina, por los malos comentarios que esta última emitió contra ella, debido a que no la dejó ir al funeral de Guillermo (Julio Milostich).

Mariana reconoció haber hablado mal de ella y que no se perdonará por decirle "desgraciada": "Le pediría disculpas si estuviera arrepentida, pero no lo estoy. Usted debió haberme dado esa autorización", dijo.

Mariana y Bárbara se enfrentarán

La discusión fue subiendo de tono, y el personaje de Arregui comenzó a interrogar a Bárbara, preguntándole por qué no investigó cómo llegó la medalla de Guillermo a su celda.

Bárbara le exigió respeto y le aseguró que si no se pone en su lugar, "no tendré piedad contigo", advirtiendo una posible represalia contra ella. Asimismo, le pidió que le dijera el nombre de alguna compañera de la cual está sospechando frente a una cámara, algo a lo que Mariana se negó tajantemente, sacando su carta bajo la manga frente al registro.

"Usted autorizó a que mi exmarido entrara a la enfermería donde yo me encontraba drogada por usted. Permitió que se acercara a mí, que me besara, que me tocara. Y usted estando ahí presente no hizo absolutamente nada. Me imagino que eso no forma parte del protocolo", expresó, provocando que Bárbara la echara de su oficina y quedaran en pie de guerra.

Revisa el tenso momento entre ambas

