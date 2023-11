Kel Calderón cumple su anhelo: Recibió pin y le timbraron pasaporte con Fiu en aeropuerto de Santiago

07 nov. 2023 - 04:34 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada e influercer, Raquel Calderón, fue una de las tantas chilenas que disfrutó con todo la realización de los Juegos Santiago 2023 y ha expresado su encanto por Fiu, la mascota del evento deportivo.

Es por esto, que a través de su cuenta de Instagram reveló toda su “Fiumanía” y contó un peculiar obsequio que recibió en el aeropuerto de Santiago.

Pin y timbre

La modelo mostró en su Instagram que en su visita al aeropuerto consiguió algo que estaba esperando hace un par de días.

“Ha sido mi mejor experiencia en el aeropuerto”, escribió Kel, puesto que le regalaron el pin de la mascota y además, le timbraron su pasaporte con el sello de los juegos Panamericanos.

El obsequio

En tanto, detalló que “la niña de policía internacional me escuchó hablando de lo feliz que estaba con el pin y me dijo ‘yo no tengo pins de Fiu pero puedo ponerle el timbre en el pasaporte’”.

Asimismo, Calderón aprovechó la instancia y le sugirió a la organización de Santiago 2023 debería hacer una línea de “merch”.

