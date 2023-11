La petición del Chico Olmedo para salvar a Loreto del embargo en "Generación 98'"

06 nov. 2023 - 23:30 hrs.

En "Generación 98'", la exitosa teleserie nocturna de Mega, Loreto (Ignacia Baeza) recibió una orden de embargo debido a los $98 millones que adeuda.

La empresaria gastronómica está a punto de perder su local de sushi y de no poder ser parte de la inversión inmobiliaria de Punta Virgen, la cual, piensa, podría convertirla en millonaria.

En el capítulo 89 de la producción nacional, Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) llegó hasta donde Loreto para decirle que ella no podrá ser parte del negocio de Punta Virgen debido a la orden de embargo que tiene en su contra.

Loreto y Hernán en "Generación 98'".

"Tú no me podí hacer esta hue... a mí, porque esa es la única salida que yo tengo. Punta Virgen va a ser lo único que va a hacer que yo no me quede en la calle", señaló la mamá de Fernanda y Sebastián.

"Perdóname, perdóname, no puedo hacer nada. Entiéndeme tú a mí, es muy riesgoso que tú estés en el negocio, porque si entras como inversionista pueden embargar también la plata de la plata. Me duele mucho, pero no puedes estar", agregó Olmedo.

La propuesta de Olmedo para salvar a Loreto

Olmedo le propuso una riesgosa solución a Loreto para que pueda participar de Punta Virgen. El esposo de Macarena sugirió pagar la millonaria deuda de la "alcachofa", pero a cambio de algo.

"Yo puedo pagar la deuda (...) no puedo generar desconfianza en los inversionistas, entonces necesito que hagas algo por mí. Va a ser solamente por un tiempo, hasta que me puedas pagar la deuda. Yo necesito que me traspases todo lo que tú tienes, todos tus bienes, a mi nombre", señaló Olmedo, para luego explicarle cómo se podría realizar el trámite.

Loreto en "Generación 98'".

La propuesta de Olmedo fue tomada de buena manera por Loreto, quien no paró de agradecer el gesto que estaba teniendo por ella.

"Gracias porque te juro que tú y Tomás han sido como unos ángeles, me devolvieron las ganas de vivir. Tengo esperanza de vida ahora. Yo me quería morir y ya no me quiero morir, Gracias, Chico", indicó la viuda.

Mientras Loreto abrazaba a Hernán agradeciendo el "salvavidas" que le estaba ofreciendo, por la mente del empresario pasó el diálogo de una conversación que tuvo con Pitu Mardones (Lorena Bosch).

Hernán Olmedo en "Generación 98'".

"Es la mina que nos hizo bullying sin piedad, que no se te olvide. No me importa qué tan en el suelo esté, siempre se puede caer un poquito más y esa va a ser nuestra estocada final", fue la frase de Pitu que Olmedo recordó en ese momento.

