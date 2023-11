Nicole 'Luli' Moreno revela el malestar de salud que la llevó a la clínica: "He estado algo nerviosa"

06 nov. 2023 - 09:15 hrs.

El pasado viernes 3 de noviembre, Nicole "Luli" Moreno reveló, con un angustiante mensaje en sus redes sociales, que se encontraba atravesando por un problema de salud.

"Diosito, ya no aguanto más este dolor. Por favor, que se me quite", clamó por medio de sus historias de Instagram tras exponer que había estado durante cuatro días soportando un malestar estomacal.

Tras haber ido a la clínica durante la tarde del mentado viernes, Luli llegó finalmente a su diagnóstico: una gastroenteritis.

El malestar de Luli

"Sentía un dolor tremendo que me asustó, venía del martes con esto. Y bueno, la noche del jueves (2 de noviembre), la zona abdominal se me contraría de una forma que me asustó mucho. Estaba sola en mi departamento y me asusté. Me puse sensible con dolores en el cuerpo y escribí en Instagram a modo de desahogo", reconoció en una entrevista con LUN (Las Últimas Noticias).

En la conversación, Nicole contó el motivo por el cual cree que le dio gastroenteritis, el cual se debería, según ella, a una serie de alimentos que consumió los cuales no está acostumbrada.

Nicole Moreno

Comió dos helados, un chocolate y un completo

Luego de animar un evento el pasado lunes 30 de octubre, la modelo fitness se comió dos helados, un chocolate y un completo italiano.

"Al otro día amanecí con dolor de cuerpo. Traté de hacer detox porque supuse que algo me había hecho mal. Tomé Viadil (medicamento) también, pero no se me pasaba", lamentó.

Si bien el médico le dijo que su gastroenteritis podría deberse a dicha ingesta de alimentos, en esta también podrían influir otros factores. "He estado algo nerviosa en las últimas semanas y por diferentes motivos. Me dio remedios y me dijo que estuviera tranquila", sentenció.

