¿A punto de ser descubierto?: Las mentiras que delatarían a Juanjo "Generación 98'"

05 nov. 2023 - 18:15 hrs.

Los últimos capítulos de Generación 98', Juan José (Nicolás Poblete) se ha visto envuelto en graves problemas debido a las dos familias que tiene.

El esposo de Valentina (María Gracia Omegna) también tiene una familia oculta en el Cajón del Maipo, la cual está compuesta por Alicia (Lorena Capetillo) y Sofía (Amanda Silva), la hija de ambos.

Juanjo junto a sus dos esposas y cuatro hijos

En Santiago, Jacinta (Alondra Valenzuela) quien es la mayor de sus tres hijos con Valentina, ya sabe sobre la doble vida de su padre, pero él la ha mantenido bajo amenazas para que no revele la verdad.

Esta semana, Sofía se arrancó de su casa y fue hasta donde Jacinta. Tras una serie de preguntas, Valentina se enteró de que la niña que acababa de conocer era hija de Alicia, quien supuestamente es clienta de Juanjo.

Tras el inesperado llamado de Valentina, Alicia llegó hasta la residencia para recoger a su retoña y cuando Juanjo llegó a su casa se encontró con lo inesperado: Sus dos esposas y sus cuatro hijos juntos.

Juanjo, sus dos esposas y cuatro hijos (Generación 98')

Valentina, le dijo a las visitas que se quedaran a comer y ahí surgió un incómodo momento, ya que Sofía se refirió a Juanjo como su papá, lo que impactó a Valentina y provocó que comenzaran a crecer serias sospechas sobre la relación entre su marido y su supuesta clienta.

Alicia sospecha que Juanjo tiene tres mujeres

Luego de la incómoda cena, Juanjo fue hacia la casa de Hernán Chico Olmedo (Gabriel Cañas), quien se encontraba devastado luego de que Maca (Constanza Mackenna), su esposa, le pidiera terminar con el matrimonio debido a que él le fue infiel con Pitu Mardones (Lorena Bosch).

Cuando Juanjo iba rumbo a la casa del Chico Olmedo, Alicia lo persiguió y finalmente tocó la puerta de la vivienda, pillando así a Juanjo tomando vino con Pitu.

La mujer creyó que Pitu era una tercera mujer de Juanjo, por lo que furiosa le preguntó "¿y esta galla quién es? ¿Por qué no me respondes, Juan? ¿Acaso es otra de tus mujeres?".

Juanjo junto a Alicia y Pitu (Generación 98')

Lo cierto es que Juanjo acababa de conocer a Mardones. Sin embargo, Alicia no lo entendió, salió rauda de la casa y Juanjo la siguió para enfrentarla en duros términos por haberlo perseguido.

En ese momento, el corredor de propiedades se percató de que Sofía estaba presenciando la discusión y se enojó aún más. "¿Cómo se te ocurre por la mier... cómo se te ocurre dejar a mi hija sola acá? Estás enferma", le dijo, para luego tener una violenta reacción y tomar a Alicia a la fuerza por sus brazos.

Mientras eso ocurría, Sofía le pedía a gritos a su madre que arrancaran de allí y cuando ambas se fueron, Juanjo rompió en llanto en plena calle.

Juanjo (Generación 98')

Valentina está a punto de descubrir toda la verdad

Juanjo no solo está teniendo problemas con Alicia, ya que la misteriosa llegada de Sofía a su casa hizo que Valentina esté a punto de descubrir algo que podría cambiar para siempre su "perfecto" matrimonio.

"Esta niña Sofía se arranca de la casa, le deja una carta de despedida a la mamá y se viene a ver a la Jacinta. Raro igual", señaló la mejor amiga de Javiera (Paloma Moreno).

Juanjo le pidió no darle vueltas al asunto, pero Valentina continuó diciendo: "Sofía no tiene nada que ver con la Jacinta, no van en el mismo colegio, no tiene los mismos amigos, ni siquiera tienen la misma edad. ¿Qué tienen en común?",

En ese momento, ella le hizo una importante pregunta a su marido: "¿Tú has ido alguna vez a la casa de Alicia?". Pese a que él lo negó, ella le mostró una fotografía que encontró en Instagram.

"Ese es tu auto ¿Por qué fuiste a la casa de Alicia en el Cajón del Maipo?", preguntó Valentina.

El detalle que delató a Juanjo en Generación 98'

