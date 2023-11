Con la voz de John Lennon: Así puedes escuchar "Now and Then", la nueva canción de The Beatles

02 nov. 2023 - 15:10 hrs.

Más de 40 años tuvieron que pasar para que The Beatles lanzara una nueva canción, "Now and Then", el que cuenta con la participación de los 4 cantantes de la banda británica: John Lennon, Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr.

John Lennon había grabado el tema de forma casera a fines de la década de los 70, y tras su muerte en el 1980, fue su viuda, Yoko Ono, quien entregó la grabación a Paul McCartney.

En el registro, se aprecia a John Lennon cantando con un piano de fondo. La grabación era tan rudimentaria, que no se podía separar la voz del sonido del instrumento.

Por lo anterior, y debido a que la tecnología del momento no permitía el lanzamiento de la canción, The Beatles mantuvo guardada esta grabación durante largos años.

En 2021, el director de la docuserie de la banda, Peter Jackson, logró aislar el piano de la voz de John Lennon, lo que permitió a Paul McCartney y Ringo Starr terminar la canción en el 2022, incluyendo los sonidos de la guitarra que Harrison había grabado en el 1995.

Durante la mañana de este 2 de noviembre finalmente se lanzó la canción al público mediante YouTube, a 61 años de su canción debut "Love me do", que lanzó el cuarteto en el año 1962.

