Fuera de Chile y con nueva carrera musical: ¿Qué es de "Sabi" Odone, la ex Supernova?

Si de íconos pop nacionales se trata, es imposible pasar por alto a Supernova, la banda nacional que pegó con sus melodías a finales de los '90 y a principios de los 2000, y que, además, sigue vigente de manera ininterrumpida desde el 2007.

En sus vastos años de trayectoria, la agrupación ha visto pasar a una serie de integrantes. De hecho, una segunda formación de la misma se dio a fines de 2001. Fue a través de una convocatoria publicitada en la revista "Miss 17" que tres nuevos elementos se unieron a la popular banda adolescente.

Entre esas nuevas participantes se encontraba Sabina "Sabi" Odone, quien hoy tiene 38 años y se encuentra alejada del país.

¿Qué es de la ex Supernova "Sabi" Odone?

En entrevista con LUN, Odone cuenta que emigró a México para "cambiar de vida", intentando forjar su carrera como artista en tierras aztecas después de haber formado parte de la banda nacional con tan solo 16 años de edad. "Cambiar de país siempre te hace activarte y crecer", reflexiona.

Al poco tiempo de erradicarse en México, grabó el video de su canción "Reflejo natural", que fue dirigido por Mon Laferte. Incluso llegaron a cantar juntas "Vivir sin miedo".

"Acá hay un círculo súper bonito de los chilenos apoyándose", apunta.

Los inicios cantando en el Metro de Ciudad de México

Si bien hoy en día ha podido consolidar mejor su carrera, incluso sacando un nuevo disco, en un comienzo debió tener un trabajo un poco más arduo, donde llegó a cantar en el Metro con una banda y en distintos bares.

"No paraba de aplanar las calles, estaba muy cansada, pero sabía que era lo que tenía que hacer", recuerda.

Pero no todo es música, además hace clases de yoga y formó parte de la obra de teatro "para ellos y nosotros".

"Armarse una vida, un mundo no es fácil y yo me siento súper querida y a gusto aquí. Tengo redes, no me siento sola y eso es muy bonito. Extraño Chile, sobre todo a mis sobrinos, y la naturaleza, la Patagonia, la cordillera. Pero la vida cotidiana es muy rica aquí", sostiene.

Respecto de lo que fue su paso por Supernova se sincera diciendo que "no estaba preparada para eso. No lo pasé muy bien por muchas cosas, motivos familiares, la gente. No lo disfruté y quizás era para eso".

"Lo bonito de esa etapa fue que me di cuenta de que sí me gustaba la música y con cada disco que hago me supero y encuentro algo nuevo", cierra.

