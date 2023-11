"Es como de película": Solange Lackington cuenta cómo su novio holandés se vino a vivir a Chile

01 nov. 2023 - 10:07 hrs.

La actriz nacional, Solange Lackington, reveló cómo comenzó su relación con Marcus Jacques Johannes Uljee Van Der Linden, su novio holandés con quien lleva cuatro años de relación.

La pareja se conoció en Aruba durante unas vacaciones de la actriz, y desde ahí que no se separaron más, incluso, él decidió venirse a vivir a Chile.

"Es como de película"

"Es como de película, yo lo conocí durante unas vacaciones en Aruba y desde eso nunca más nos separamos", comentó la actriz a LUN.

En ese entonces, "Marc estaba viviendo en Aruba, que es una colonia holandesa. Llevaba siete años ahí. Lo conocí haciendo masajes de reflexología thai la noche previa a mi viaje de regreso a Chile. Y bueno, nos flechamos", agregó Solange, para luego destacar que "nos enamoramos mucho, nos enganchamos al tiro".

Luego de estar con Solange, Marc viajó a Chile para conocer a la familia de la intérprete. Posteriormente, la pareja fue a Estados Unidos de viaje y "luego de esas vacaciones se quedó acá", contó.

En agosto de 2019, Marc se instaló definitivamente en Chile y como pareja tuvieron que enfrentarse a diferentes situaciones: la cesantía, el estallido social, la pandemia y el delicado estado de salud del padre de la actriz.

Actualmente, ambos viven en la casa de la actriz en Nuñoa, junto a tres hijos de ella: Joaquín (16), Mauro (21) y Cristóbal (34).

"Me vine a Chile por Solange"

Marc, quien actualmente trabaja realizando masajes en un centro de reflexología, también contó detalles sobre su relación con la actriz.

"Me vine por Solange, pero debo decir que me encanta Chile. Yo he vivido en hartos países. En Holanda, por supuesto, en Aruba y también Portugal, pero Chile para mí es el mejor país en el que he vivido. Tiene todo tipo de paisajes y me siento en casa", relató.

El masajista también añadió que "yo me vine al país por Solange. Para mí ella tiene todo: amor, amistad, compañerismo y trabajo en equipo. Es amor real en las buenas y en las malas".

Pese a que lleva algunos años viviendo en Chile, Marc aún está tratando de aprender español y se comunica más bien en "spanglish".

"Menos mal que en el trabajo que hago no es tan necesario hablar. Igualmente, al principio de cada masaje debo hacer preguntas relacionadas sobre si sufren algún dolor o si les molesta algo. Todo eso lo trato de preguntar en español. Trato, aunque igual muchos entienden inglés. Así que hasta ahora no he tenido problemas", reconoció.

