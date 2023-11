Robin fue detenido por amenazar al fiscal Otero en 'Generación 98'': "A la Danae no me la toca nadie"

31 oct. 2023 - 23:30 hrs.

En el capítulo 86 de "Generación 98'", que ya está disponible en MegaGO, Robin (Gabriel Urzúa) fue a encarar al fiscal Otero (Cristian Sanhueza), quien lleva la causa de Arturo (Francisco Reyes) por tenencia de marihuana en la residencia para adultos mayores.

En una fiesta a la que acudió con Martita (Daniela Ramírez) y Gonzalo (Nicolás Oyarzún), Robin descubrió que el fiscal que también se desempeña como la transformista Danae Davenport.

Ir a la siguiente nota

Robin se fue detenido

"Te encuentro muy talentosa, pero voy a dejar de encontrarte talentosa si sigues huev… a Don Arturo. Yo no sé por qué estás ensañada con ese viejo. ¿Por qué es pituco? No tengo idea, pero ese viejo es mi familia y con mi familia nadie se mete", le advirtió el enfermero.

Robin y el fiscal Otero en Generación 98'

"No me vas a amedrentar, a mí, mi gurú, don Arturo, me enseñó que las batallas había que elegirlas, yo elegí esta batalla porque la voy a ganar", agregó Robin en tono desafiante.

El mejor amigo de Martita también justificó a Arturo ante la autoridad.

"Tiene tres plantas, todas cag… y usted lo está incriminado como si tuviera una hectárea. ¿No será que alguno de tus hombres partió las plantitas para que se vieran más? Estoy diciendo no más y ahora te dejo, para que converses con tu conciencia", lanzó.

En ese momento, Robin procedió a pararse para irse de la oficina del fiscal, sin embargo, Otero lo tomó detenido.

Robin en "Generación 98'"

"Quedas detenido por intento de extorsión, delito tipificado en el Código penal. Lo siento mucho, pero sabes que a mí, la Danae no me la toca nadie, ¿me escuchaste? No me la toca nadie", agregó el fiscal.

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98