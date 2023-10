"Este matrimonio llega hasta acá": La discusión entre Maca y Chico Olmedo tras descubrir infidelidad en 'Generación 98''

26 oct. 2023 - 23:30 hrs.

Un intenso momento se vivió en teleserie nocturna de Mega, "Generación 98'",

Maca (Constanza Mackenna) contrató detectives privados para seguir a su marido Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) y ahora recibió una imagen en que su esposo aparece besando a Pitu Mardones (Lorena Bosch).

"Este matrimonio llega hasta acá"

"¿Por qué no asumes de una vez que te estás agarrando a tu compañera de colegio, La Pitu 'peuca' Mardones?", preguntó la mujer.

Ante la negativa de su esposo, no tuvo más remedio que mostrarle la foto en que aparece besando a su excompañera.

Maca en Generación 98'

"Te mandé a seguir, ¿y sabes qué? Menos mal lo hice, porque si no jamás me habría enterado de la maric… que me estás haciendo. Te pasaste, te pasaste. Esto no te lo voy a perdonar nunca", señaló Maca.

"Te voy a decir una sola cosa y te lo digo en serio, para que no perdamos el tiempo. Este matrimonio llega hasta acá. Quédate con la casa, quédate con Don Willy, quédate con Punta Virgen, quédate con esa peuca. Yo de vo' no necesito nada".

"Vamos a conversar nosotros, escúchame", respondió Olmedo enfurecido, pero su esposa lo frenó.

"Cállate porque no quiero despertar a los niños y tener que explicarles que su papá es un infiel asqueroso, que botó a la basura todo lo que habíamos construido", finalizó la mujer.

Posteriormente, Hernán le envió un mensaje a Pitu: "La Maca cree que somos amantes, quedó la cag... acá. Necesito tu ayuda".

"Generación 98'" se emite de lunes a jueves, desde las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime. Los capítulos de la historia se pueden ver de manera adelantada en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

