Mario Kreutzberger recuerda nuevamente desaire de Bad Bunny: "No le importa lo que yo le diga"

26 oct. 2023 - 12:30 hrs.

Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco", nuevamente opinó sobre el desaire que le hizo Bad Bunny hace algún tiempo.

Recordemos que en noviembre del 2022, el animador chileno hizo pública su decepción debido a que el puertorriqueño no quiso darle una entrevista, pese a que él, cuando era conductor de "Sábado Gigante", fue uno de los que le dio pantalla cuando estaba cimentando su camino a la fama mundial que tiene hoy.

"Lo he llamado varias veces... pero después no me contestó, pero dije 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar'", expresó en ese entonces a la revista People en Español.

En esta ocasión, Mario Kretuzberger profundizó sobre el desaire que Bad Bunny tuvo con él, en una conversación con radio Cooperativa.

El histórico animador de la Teletón dijo que "con Bad Bunny no es que esté enojado, sentido tampoco, pero una vez que le pedí una entrevista y no me la dio... y yo fui uno de los primeros en darle entrevistas".

Los periodistas de la radio indicaron que a Bad Bunny por su actitud "le llegó reto", sin embargo, Mario Kretuzberger aseveró que cree que al cantante "no le importa lo que yo le diga".

Cabe precisar que el pasado sábado 21 de octubre, Bad Bunny participó en el programa "Saturday Night Live", en donde hizo una broma de entrada, asegurando que "estoy emocionado de estar en 'Sábado Gigante'", donde Mario Kreutzberger lo entrevistó, sacando las risas del público.

