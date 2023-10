22 oct. 2023 - 16:15 hrs.

Este domingo 22 de octubre se dio a conocer la muerte del emblemático animador de televisión chileno, Enrique Maluenda, a los 88 años de edad.

Hasta su velorio llegó una gran cantidad de familiares y amigos del presentador televisivo, quienes expresaron su pesar tras su deceso y recordaron grandes momentos de su carrera televisiva.

¿Qué dijeron los familiares de Enrique Maluenda?

En conversación con el programa de Mega, De Paseo, el hijo de Enrique Maluenda, Rodrigo, comenzó señalando que "ha sido un trance bastante complejo porque de tenerlo presente con nosotros toda la vida, y como en todo orden de cosas, de la noche a la mañana, hoy partió temprano mi padre, tranquilamente, nos dejó hoy".

"La última vez que estuvimos todos reunidos en familia, fue en junio pasado, que incluso vinieron unos hermanos míos de Estados Unidos... y desde junio a la fecha (Enrique) se vino para abajo increíblemente", agregó.

En la misma línea, detalló que "estuvo hospitalizado un mes entero y se fue deteriorando con los meses, y al final decidimos llevarlo a la casa para que terminara sus días como lo fue ahí, tranquilamente".

Por otra parte, Rodrigo destacó que su padre "disfrutaba mucho cuando se encontraba con gente conocida del espectáculo, se saludaban, se abrazaban, pero yo creo que más disfrutaba cuando se saludaba con la gente en la calle (...) Yo creo que él no dimensionó realmente lo que llegó a ser en este país, era un hombre humilde, sencillo y cariñoso".

"Sus inicios televisivos fueron en Panamericana Televisión, en Lima, que en esos años estaba mucho más adelantada que la televisión chilena. Además, le están haciendo también unos homenajes de reconocimiento desde el Perú. Ahí él creó el concepto de un show al mediodía, a la hora de almuerzo, y se lo trajo a Chile", puntualizó.

MEGA

De igual manera, el nieto de Enrique Maluenda, llamado Rodrigo (igual que su padre), manifestó que "con las redes sociales se puede ver el apoyo que se nos ha dado a nosotros como familia, las condolencias, es súper bonito ver lo que la figura de Enrique genera en la gente".

Finalmente, su otro nieto, Ignacio Maluenda, indicó que no solo fue un gran comunicador, sino que "también fue un gran abuelo. (Me acuerdo de) estar en su living con él mientras me contaba historias de su trabajo, de viajes, sus experiencias, y cosas así..."