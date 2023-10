Bad Bunny invitó a Pedro Pascal a acompañarlo en monólogo de Saturday Night Live

22 oct. 2023 - 10:22 hrs.

Benito Martínez, conocido popularmente como Bad Bunny, realizó la noche de ayer sábado el monólogo de apertura del famoso programa estadounidense Saturday Night Live.

Fue precisamente durante el mencionado espacio que el cantante puertorriqueño invitó al escenario a su "amigo", el actor chileno Pedro Pascal.

Ir a la siguiente nota

¿Por qué Bad Bunny apareció junto a Pedro Pascal?

El momento se dio luego de que en pleno monólogo, en inglés, el cantante señalara que "la gente se pregunta si es que puedo presentar este programa debido a que el inglés no es mi lengua materna. No sé si no lo saben, pero yo hago lo que quiero..."

Captura de Saturday Night Live en X

"Puedo presentar este show en inglés (...) es solo que prefiero hacerlo en español", dijo Benito y comenzó a mandar saludos en español.

Sin embargo, tras volver a hablar en inglés, sostuvo "quiero traer aquí a mi amigo Pedro", e hizo pasar al escenario a Pedro Pascal.

Captura de Saturday Night Live en X

Posteriormente, realizaron una dinámica en la que el actor chileno intentó (de broma) doblar al inglés lo que Bad Bunny relataba en español a la audiencia.

Junto a lo anterior, el exitoso intérprete musical aseguró sentirse "muy entusiasmado de estar aquí en Sábado Gigante", haciendo una broma alusiva al emblemático programa conducido por Mario Kreutzberger.

Bad Bunny's monologue! pic.twitter.com/BDT6WA9vTo — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 22, 2023

Todo sobre Bad Bunny