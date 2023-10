"Fue una cosa de despecho": Kathy Salosny revela por qué se fue de 'Extra Jóvenes'

21 oct. 2023 - 19:15 hrs.

La recordada animadora Kathy Salosny recordó su carrera televisiva y confesó cuáles fueron los motivos por los que dejó el programa “Extra Jóvenes”.

Esta fue la plataforma que logró consolidar su carrera en la televisión, pero a la que renunció por penas de amor.

“Fue un éxito”

En un próximo capítulo de un programa de Canal 13, Salosny, junto a Marcelo Comparini y Claudia Conserva, recordarán su paso por el icónico programa juvenil de los años 80 y 90.

En particular, Salosny tuvo una larga participación en la producción juvenil, en la que comenzó como acompañante de Gabriela Velasco en la sección “Extra mujeres”.

“Hacíamos media hora de programa y fue un éxito”, recordó la hoy conductora radial.

Pero su paso no fue menor, y estuvo varios años animándolo.

“Estuve seis años animándolo en vivo, y al final llegó Felipe (Camiroaga), que estuvo un año no más en el programa”, añadió.

Camiroaga, por aquellos años, no trabajaba frente a las cámaras, pues era practicante y uno de los asistentes de dirección, pero gracias al apoyo de Comparini, lentamente comenzó a tener un rol más presente en la televisión.

“De despecho”

Con el paso del tiempo, ambos terminaron compartiendo la conducción y también una relación.

Eventualmente, este habría sido el motivo de su salida del reconocido programa y no necesariamente por un tema económico, como también se ha dicho.

“Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto. Entonces fue una cosa como de despecho, por eso me fui, no fue por plata”, aclaró Salosny.

