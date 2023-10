"¿Por qué no me contaste que es tu ex?": Paula encarará a Cota por su relación con 'la turca' en 'Generación 98''

19 oct. 2023 - 23:40 hrs.

El lunes 23 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Generación 98'", la que se trasmite de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Robin (Gabriel Urzúa) y Martita (Daniela Ramírez) serán instruidos de expulsar a Arturo (Francisco Reyes) de la residencia por los líos que tuvo debido a sus plantas de marihuana.

Paula encarará a Cota

En tanto, tras enterarse de que Belén "la turca" (Francisca Imboden) y Cota (Luz Valdivieso) son exnovias, Paula (Josefina Montané) encarará a su pareja.

Paula y Cota en "Generación 98'".

"¿Por qué no me contaste que la Belén es tu ex?", le preguntará a la artista, para luego agregar: "¿Cuándo me ibas a contar que ustedes dos fueron pololas?".

Por otra parte, en el último capítulo emitido de la producción, Loreto (Ignacia Baeza) recibió una orden de embargo. Frente a esto, Vicho (Simón Pesutic) realizará averiguaciones y le dirá que la única opción que tiene es pagar la deuda.

"¿Cómo chu... voy a pagar 98 millones de pesos si no tengo?", responderá la mamá de Sebastián y Fernanda.

Por otra parte, Clemente (Cesar Sepúlveda) recibirá una llamada en que le entregarán una preocupante alerta respecto a Loreto.

El plan de Pitu y Hernán con Punta Virgen

Finalmente, Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) y Pitu Mardones (Lorena Bosch) afinarán los últimos detalles del plan que tienen con Punta Virgen.

Pitu y Hernán en "Generación 98".

"En tres días más, Pitu, tres días, estos hue... van a poner su firma en un documento que les va a cagar la vida para siempre. No va a haber vuelta atrás", advertirá el empresario.

"Generación 98'" se emite de lunes a jueves a través de las pantallas de Mega y sus capítulos se pueden ver 24 horas antes de su estreno en televisión, a través de MegaGO.

