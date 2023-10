"Eso pasa en las fondas": La opinión de Emeterio Ureta ante pelea de exministro Felipe Bulnes con empresario en Zapallar

17 oct. 2023 - 18:10 hrs.

El 13 de febrero de este 2023, el exministro Felipe Bulnes habría protagonizado una pelea en un restaurante de Zapallar, región de Valparaíso, con el empresario Jonás Gómez.

Este último denunció a la exautoridad de haberlo agredido durante la noche de la mencionada jornada, mientras iba de salida del restaurante.

La pelea entre Bulnes y Gómez

Al medio La Segunda, según recoge Emol, Gómez contó que "eran aproximadamente las 22 horas, comimos con Ignacio Pérez Walker, pagamos la cuenta y nos íbamos retirando. Detrás de mí, no me había dado cuenta, estaba Felipe Bulnes con dos personas más en una mesa. (...) Ignacio sale antes que yo y se acerca a la mesa de Felipe Bulnes, le dice te presento a Jonás Gómez y él le responde 'no saludo a huevones'. Yo le contesto no te preocupes: 'Yo no saludo a bandidos'".

Felipe Bulnes

Tras oír esto, Felipe se habría parado de la mesa y le propinó un fuerte empujón a Jonás tirándolo al suelo. Luego, el hermano de Carolina de Moras, esposa de Bulnes, quien estaba en la mesa con el exministro, se acercó a Gómez y encima de él, le habría dado golpes de puño en su cara.

"Eso pasa en las fondas"

Lo anterior fue, a grandes rasgos, la pelea por la cual dentro de algunas semanas, Felipe Bulnes será formalizado frente a la justicia.

Uno de los que opinó sobre este hecho fue un conocido de ambas personalidades chilenas, el empresario Emeterio Ureta, también conocido como el "Marqués de El Arrayán".

Emeterio Ureta

En un programa de Vía X, Ureta dio su diagnóstico sobre lo descrito anteriormente, entregando una reflexión sobre la reacción que tuvo el exministro. "Bulnes es un caballero, es un gallo de clase. Bulnes es hijo de un Bulnes Cerda, viene de un ambiente muy distinguido y no puede terminar a los golpes, eso pasa en las fondas", indicó.

Tras señalar esto, le envió un recado: "Felipe, la embarraste. Dejaste la escoba y no correspondía para nada, tú deberías haber mantenido tu postura de caballero, sentado para atrás y no reaccionar frente a Jonás, que es amigo mío y lo considero".

Sobre Jonás Gómez, aseveró que el empresario con su acción judicial "quiere ganar la guerra y quiere humillar a Bulnes frente a todo esto".

