A sus 19 años: Britney Spears afirma en nuevo libro que abortó tras quedar embarazada de Justin Timberlake

Dentro de los próximos días estará disponible en las librerías de todo el mundo, el libro de memorias de Britney Spears, llamado "La mujer que soy" ("The woman in me", en inglés), en el cual la artista promete dar fuertes declaraciones sobre su vida.

El medio TMZ dio a conocer una verdadera "bomba" que trae este libro, correspondiente a un desconocido aborto que se hizo la cantante, según ella afirma, durante su relación con Justin Timberlake.

Recordemos que Britney y Justin estuvieron juntos entre los años 1999 al 2002, acaparando las portadas y los flashes de los paparazzis que en ese entonces no los dejaban ni a sol ni a sombra.

La revelación de Britney Spears

De acuerdo al citado portal, en el 2000, cuando Britney tenía 19 años y sentía que estaba con el amor de su vida, se enteró de que estaba embarazada de él.

En un principio, ella quería tener el bebé que estaba en gestación y el aborto no estaba dentro de las posibilidades, debido a las enseñanzas que le dio su familia en el ambiente religioso en el que se crio.

No obstante, al mismo tiempo, sentía que estaba "en conflicto" y tras informar del embarazo a Justin, decidieron interrumpirlo. Una decisión que vino luego de "discusiones emocionales y difíciles", recalca el medio.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", complementa Britney en el libro, de acuerdo al medio People,

En este sentido, agregó que si solo hubiese sido una decisión de ella, habría continuado con el embarazo. "Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre", redacta la cantante.

"Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida", reflexiona la cantante.

TMZ asegura en su sitio web que intentaron ponerse en contacto con los representantes de Justin Timberlake para conocer su versión de los hechos, sin embargo, no tuvieron respuesta al momento de comunicar la noticia.

Cabe precisar que Britney Spears es madre de dos hijos, Sean y Jayden, quienes nacieron de su terminado matrimonio con Kevin Federline.

