"Caigo detrás de una micro": Pamela Díaz recuerda accidente que sufrió con José Miguel Viñuela y Álex Hernández

17 oct. 2023 - 12:10 hrs.

A través de su programa de YouTube, "Sin Editar", Pamela Díaz contó un desconocido accidente que sufrió mientras manejaba un vehículo en Santiago, junto a José Miguel Viñuela y el otrora director de "Mekano", Álex Hernández.

Esta revelación la hizo mientras conversaba con el creador de contenido Fernando Castillo. Él le contó que tiempo atrás hizo el curso para aprender a conducir vehículos en un auto mecánico, el cual finalmente no quiso terminar.

El accidente de Pamela Díaz

A partir de eso, Pamela contó su historia y comenzó narrando que mientras ella aprendía a manejar en auto mecánico, instó a Álex y José Miguel Viñuela a dar un paseo para comprarse un vehículo.

Mientras manejaba, "en una de esas, el Transantiago iba por una línea y si te metías le ponían color, (te decían) ‘te va a pasar algo’, y yo, ¿qué hice? Me metí", explicó.

José Miguel Viñuela estuvo en el accidente con Pamela Díaz

"Y veo la micro aquí (de frente), era un auto chiquitito. Álex no cabía muy bien adelante, era heavy, de verdad, y Viñuela atrás, íbamos todos riéndonos, y de repente caigo detrás de una micro", recordó.

Tras este impacto, Alex y José Miguel le hicieron una pregunta que tuvo una inesperada respuesta de parte de Pamela. "Me dijeron ‘supongo que tienes documentos’, y les contesté ‘no’", rememoró.

"Yo les dije que sabía (conducir), pero me agrandé no más, era para conocer Santiago. Me odiaron", cerró diciendo Díaz.

