¿Eres un fanático de Disney? Así puedes crear portadas de películas al estilo Pixar

Si sueles utilizar las redes sociales en tu día a día, lo más probable es que te hayas fijado recientemente en una llamativa tendencia que tiene a los usuarios bastante entretenidos. Se trata de las portadas de Pixar.

Ahora, te estarás preguntando: ¿Qué significa esto? En concreto, los cibernautas han estado utilizando la Inteligencia Artificial para crear portadas personalizadas de celebridades y deportistas, entre otros.

En caso de que estés interesado en formar parte de esta tendencia, lo primero que debes tener en cuenta es que necesitas el generador de imágenes de Microsoft Bing.

Este sistema funciona con tecnología de DALL-E-3, el cual te permitirá llegar a un buen resultado y lo mejor de todo: de manera gratuita.

Una vez que hayas entrado a este sitio web, deberás iniciar sesión con una cuenta de Microsoft. A partir de allí, tendrás que darle indicaciones al generador.

Lo anterior debe hacerse con frases directas sobre el resultado que quieres conseguir. Por ejemplo: "Póster (o portada) de película de Pixar sobre el cantante...".

En ese instante debes echar a andar la creatividad y entrar a dar detalles, con el objetivo de obtener una foto lo más parecida a la que tienes en mente.

Por último, deberás pinchar en "Crear" y en el programa se activará un algoritmo que traducirá tus palabras en imágenes. Luego tendrás la opción de descargar tu archivo y poder compartirlo en tus redes sociales.

El ingenio de los usuarios ha llegado a tal nivel que muchas de sus publicaciones se han ido transformando en viral.

A continuación, te mostramos algunas de las imágenes más creativas:

Me subí a la moda de hacer imágenes con la IA DALL·E de Bing pero esta vez le pedí un autoretrato en estilo Pixar (no me pidan originalidad) y me pareció muy cute el resultado: pic.twitter.com/BwyOFnGdkE