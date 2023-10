Titi Ahubert revela las consecuencias de su histórica pelea con Daniella Campos: "Dejé de tener trabajo por eso"

16 oct. 2023 - 19:10 hrs.

Titi Ahubert revivió el escándalo farandulero por el que hoy es tan recordada: su pelea con la ex Miss Mundo Chile, Daniella Campos, en una disco de la capital en el año 1999.

La modelo y exintegrante de "Mekano" confirmó el hecho entre ambas, que habría comenzado por el futbolista Iván Zamorano, quien en aquel tiempo sostenía una relación con Campos.

Titi Ahubert confirma la pelea con Daniella Campos

A pesar de que en 2016 Campos aseguró que este suceso fue un "tongo" más de la farándula, en un reciente programa de CHV, Titi Ahubert confirmó los hechos.

Consultada por Renata Bravo, otra de las invitadas al programa, la exmodelo chilena respondió que la pelea “efectivamente pasó”.

“Yo invité a Iván a comer comida árabe a mi casa porque éramos amigos. No lo invité a él solo, invité a más gente. Y al final terminamos en la (discoteca) Skuba porque a él lo llamó un amigo”, aclaró.

Según recordó Ahubert, la discusión no fue el resultado de una enemistad previa y confesó que antes de este suceso no conocía a Daniella.

“¡Nunca la había visto en mi vida!”, exclamó.

"Dejé de tener trabajo por eso"

Si bien, en ningún minuto detalló qué tan fuerte habría sido la discusión, si es que hubo golpes o solo tirones de pelo, Titi Ahubert sí ahondó en las consecuencias que tuvo el evento en su vida.

“Llegué llorando a mi casa (...) le dije: ‘Esta cosa no me había pasado nunca, mamita, qué vergüenza’, le lloraba. Al día siguiente estaba mi cara en todas las portadas porque yo trabajaba en ‘Mekano’”, explicó.

La exposición mediática tras la pelea habría sido la razón por la que las oportunidades de trabajo para Ahubert, desaparecieron.

“Yo fui modelo siempre, hacía comerciales, fui rostro por 7, 8 años de mi vida. Dejé de tener trabajo por eso. Me hice famosa, me hice conocida por eso y me cagó la pega. Me fui a vivir a Buenos Aires por un año, por eso”, concluyó la otrora modelo.

