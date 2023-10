"Pollo" Fuentes se sincera sobre la decisión de volver a vivir con su exesposa tras 20 años separados: "Estamos felices"

15 oct. 2023 - 19:22 hrs.

El cantante nacional José Alfredo "Pollo" Fuentes se sinceró sobre cómo ha sido volver a vivir junto a Isabel Trías, su exesposa, de quien estuvo separado por 20 años.

En una entrevista para un programa de Chilevisión, el locutor radial destacó que "nunca hubo una separación muy lejana; al principio sí, claro, no nos veíamos con mucha frecuencia"

"Nos cuidamos mucho"

El intérprete de "Te Perdí" nunca llegó a divorciarse de Trías, a quien siguió frecuentando en reuniones familiares con sus hijos y nietos. De hecho, los más pequeños del clan fueron clave para el acercamiento entre ambos.

En este sentido, mencionó una conversación telefónica que tuvo con Isabel: "Coincidimos en que para qué estábamos separados, si nos estábamos viendo siempre. Así que dejé mi departamento y me fui al departamento de Isabel".

Asimismo, aseguró que actualmente "estamos juntos, nos cuidamos mucho, nos queremos mucho, nos protegemos, paseamos, estamos con la familia. Felices".

Tiempo atrás, reveló que sus hijos le han planteado la idea de volver a casarse con su esposa. "Si estamos todos juntos, podría darse la oportunidad para hacer algo simbólico y significativo", confesó en ese entonces.

Fuentes y la cercanía a la muerte

Por otra parte, el artista de 76 años explicó sus sensaciones sobre la vejez. "Sé que la pared de enfrente está un poco más cerca cada día. Entonces, sí, complica un poco saber que estás viviendo un tiempo que no sabemos cuánto, pero es poco con relación a los más jóvenes", manifestó.

Fuentes también tuvo palabras para referirse a su eventual fallecimiento. "Me da lata tener que irme, no tengo muchas ganas, pero de repente, cuando ya las cosas no estén bien, cuando esté arrastrando las patitas y tenga que necesitar ayuda, es mejor que se vaya dignamente uno", expresó.

