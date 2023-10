"Me enseñaste a ser fuerte": Carmen Gloria Arroyo publica emotiva carta a su madre fallecida hace 23 años

15 oct. 2023 - 04:12 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada y conductora de televisión, Carmen Gloria Arroyo, sorprendió a sus seguidores luego que publicara en sus redes sociales una emotiva carta a su madre, fallecida hace casi 23 años.

La progenitora de la afamada “Jueza” dejó de existir en noviembre de 2000, producto de un cáncer y en varias ocasiones ha expresado en pantalla su dolor por este hecho.

La carta

“Mientras pasan los años y más vieja me pongo, más te admiro. Me enseñaste a ser fuerte, a ser leal, consecuente y a ir de frente por la vida. Me dijiste que las mujeres podemos hablar fuerte y ser directas sin perder nuestra esencia”, declaró la abogada en la dedicatoria publicada en Instagram.

Carmen Gloria dice a su madre: “Me heredaste tu caminar con la frente en alto y la convicción de elegir las batallas que se enfrentan, a ser dueña de mi silencio y prisionera de mis palabras”.

Mensaje

“Mamá, como quisiera contarte todo lo que he avanzado gracias a tus enseñanzas y saber si te sientes orgullosa de mis logros y de mi ímpetu por inspirar a otras como tú lo hiciste conmigo. Si supieras cómo me duele no escuchar tu respuesta...”, aseveró.

“Si supieras que tus hijas y nietas siguen tus pasos, otras mujeres fuertes como tú, imperfectas pero bien intencionadas, apasionadas y por sobre todo orgullosas de dónde venimos, que nada ni nadie nos haga dudar de quienes somos”, cerró.

