"La vida es muy corta para perder el tiempo": Máximo Menem se cambió de carrera y universidad

15 oct. 2023

Máximo Menem Bolocco decidió hacer un drástico cambio en la carrera profesional que estudiaba, pues decidió cambiarse tras un periodo de dudas vocacionales.

Ahora, el joven estudiante de 19 años ingresó como alumno de primer año a una nueva carrera, otra universidad y ya postula a un cargo político dentro de su facultad.

Dejó la carrera de negocios

Durante el año 2022 se dio a conocer que el hijo de la Miss Universo chilena había sido aceptado, incluso sin rendir la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), en la Universidad de Los Andes.

Debido a su trabajo en la Fundación Care (perteneciente a su madre, Cecilia Bolocco), la casa de estudios lo admitió por "liderazgo" en la carrera de International Business.

A pesar de sus buenas notas durante su primer semestre, Máximo dio a conocer sus dudas sobre sus estudios.

"Me metí por un impulso a esta carrera nueva, que es increíble, pero no sé si es lo que más me llama", comentó en junio de 2023.

En la misma entrevista, dio a conocer que sus gustos se alineaban más con las líneas artísticas, más que económicas.

"La verdad es que me gusta harto la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto", añadió.

¿Qué estudia Máximo Menem?

A través de una publicación de Instagram, en la que fue etiquetado Máximo, se reveló el cambio de carrera y su postulación a un cargo político dentro de su nueva universidad.

Según este post, Máximo Menem ahora estaría estudiando arquitectura en la Universidad del Desarrollo.

Junto a esta revelación, además se dio a conocer que el hijo de quien fuera presidente de Argentina, también postula a un cargo en la directiva del centro de alumnos de su facultad.

Máximo espera poder ser el próximo Secretario General, cargo que tiene el rol de reemplazar al presidente y vicepresidentes, en caso de que se ausenten de sus funciones.

En la publicación, Máximo se presenta como un joven deportista, con la disposición de "ayudar a quien lo necesite" y, además, declara casi como una respuesta a su repentino cambio de carrera: "La vida es muy corta para perder el tiempo en cosas que no nos apasionen!".

