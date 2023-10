¿Nuevas muertes de personajes? Felipe Contreras de "Juego de Ilusiones" revela impactante adelanto de la teleserie

13 oct. 2023 - 14:10 hrs.

El actor Felipe Contreras, de la teleserie "Juego de Ilusiones", hizo declaraciones de alto impacto sobre el futuro de esta ficción en el programa virtual de Mega, "Alerta de Spoiler".

En el espacio, que se sube a la cuenta de YouTube de Mega, actores de todas las producciones de nuestro canal brindan adelantos sobre lo que se viene en los próximos episodios.

¿Nuevas muertes en "Juego de Ilusiones"?

Durante el programa, Felipe Contreras, quien interpreta al detective Ignacio en la producción, reveló detalles de los episodios venideros.

El periodista del programa, Stavros Mosjos, sorprendió al intérprete diciéndole: "Todavía no has grabado cuando les cuentas que murió... esa persona", colocando en una incómoda posición al actor.

"No puedo decir nada (...) no lo hemos grabado, no lo hemos grabado", expresó Felipe, preguntando luego: "¿Estamos en el mismo? Es que hay dos en mi cabeza".

"Hay uno donde Ignacio sí, está muy relacionado, por lo menos en esa escena", agregó el actor, aseverando que se pueden venir más decesos en la teleserie. "Aquí todo puede pasar", sentenció.

