Valeria Ortega responde a críticas por hablarle a sus hijos en inglés y español: "Los niños están aprendiendo"

Valeria Ortega hace algunos años formó familia con un británico llamado John Lawn, con quien ya tiene dos hijos: Oliver, de 2 años, y Sienna, de 10 meses.

En su casa, Valeria y John le hablan a los niños tanto en inglés como en español, propiciando así que los niños puedan expresarse en dos idiomas.

Críticas a Valeria por su método de enseñanza

Valeria ha subido videos a sus redes sociales en donde aparece hablando con sus hijos en estos dos idiomas, lo que le ha valido críticas de algunos de sus seguidores.

Los cuestionamientos los abordó durante esta semana en una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores le consultó, de acuerdo a Página 7: "¿Qué piensas de aquellas personas que te critican porque les hablas en inglés a tus hijos?".

De forma frontal, Valeria contestó de entrada que "no me puede importar menos. Es mi casa, los niños están aprendiendo... si comentan, bueno comentan, pero a mí no me afecta, porque es mi entorno, es mi familia".

"Si tú quieres enseñarle a tus hijos, no sé, alemán, es tu casa, es cosa tuya. Para nosotros es importante, pero si a alguien no le gusta o encuentra que es demasiado... (cara de desagrado) es su opinión", agregó.

Por último, dirigiéndose a sus críticos, dijo que a ellos "no les tengo ninguna frase... no, sí tengo una, pero no la puedo decir. Empieza con F y termina con F".

