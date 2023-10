Hasta con tina para dar a luz en el agua: "Arenita" muestra cómo es la pieza del hospital donde nacerá su hija

11 oct. 2023 - 11:10 hrs.

Natalia "Arenita" Rodríguez mostró, a través de sus redes sociales, el recinto médico en donde dará a luz dentro de las próximas semanas a su bebé en gestación.

La joven, que actualmente vive en Dinamarca junto a su marido, Jens Bach, tendrá el parto de su guagua en dicha nación.

El recinto donde "Arenita" dará a luz

Durante este martes 10 de octubre, "Arenita" subió un video a su Instagram en el que aparece en detalle el hospital en el cual nacerá su hija.

En el recorrido, se aprecia que cada una de las habitaciones cuenta con amplios espacios y baños separados en dos partes. Mientras en uno se encuentra la ducha y una gran bañera, en el otro está la taza y un lavamanos.

En sus historias, "Arenita" explicó que esto se debe a que hay mujeres que prefieren sus partos en el agua. Ella reveló que no la usará. "Todas las habitaciones tienen una tina para las mujeres que prefieren dar a luz en el agua. Cosa que no será mi caso, porque quiero la epidural y así no se puede", expresó.

Tras haber hecho el recorrido completo, Natalia subió una última historia en la que aparece dentro del recinto, realizando una reflexión sobre lo vivido.

"Preguntándome en que momento me metí en esto y cómo sobreviviré", escribió sobre una imagen en la que aparece mirando un punto fuera de la cámara, con sus manos encima de su vientre.

