María Laura Donoso detalla separación tras 26 años de matrimonio: "Todos los hombres en mi vida me han decepcionado"

09 oct. 2023 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y exrostro de TV, María Laura Donoso, recientemente dio a conocer el término de su matrimonio con el empresario Eric Toro, tras 26 años.

La otrora conductora actualmente tiene 52 años, es madre de dos hijos y Toro es el padre de su hija menor, que tiene 21 años.

La separación

En diálogo con Las Últimas Noticias, María Laura aclaró que “no estamos legalmente separados, pero ya no vivimos juntos, no sé mucho de él”.

Añadió que “estábamos estirando el chicle hace mucho rato. Entonces, ya que somos dos personas adultas y con hijos grandes dijimos ‘esto ya no da para más’. Igual fueron 26 años de matrimonio. No sé quién en esta época dura tanto”.

La convivencia

“Nunca tuvimos problemas de convivencia, de tener que estar como en un espacio cerrado juntos, para nada. Ese no era nuestro problema. El problema es que ya con el tiempo, y para ser franca, después de 26 años como que no tienes gracia para el tipo”, detalló la comunicadora.

Agregó que “yo tenía una pareja que era muy mujeriego. Tenía problemas, se trató con psiquiatra y todo y nunca terminó de serlo (…) Creo que si alguien está contigo, está contigo porque quiere, no porque está obligado”.

Su momento actual

Consultada sobre si tiene pensado volver a tener pareja, María Laura explicó que “estoy bien así, disfrutando mi momento. Imagínate, estuve 26 años acompañada. Esto es como si hubiese salido de la cárcel. Acabo de salir, así que estoy viviendo la libertad plena”.

“Todos los hombres en mi vida me han decepcionado. Empezando por mi padre, con todo el amor del mundo que le tuve y por lo mucho que me doliera su partida. Tuve un matrimonio antes de mi primer hijo y me separé a los cuatro años. Debería haberme separado al mes. Después duré 26 y también decepcionada. Entonces, por el momento, elijo estar sola”, cerró.

