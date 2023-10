Fernando Godoy revela dónde será su matrimonio con Ornella Dalbosco: "Un lugar paradisíaco"

09 oct. 2023 - 18:15 hrs.

El actor Fernando Godoy, quien participa por estos días en el programa "Bajo el mismo techo" de Mega, está próximo a contraer matrimonio con su novia, Ornella Dalbosco.

Durante el pasado domingo 1 de octubre, Fernando estuvo presente en el estudio de "De Paseo", en donde entregó más detalles a María José "Coté" Quintanilla sobre cómo van preparando la ceremonia.

¿Dónde será el matrimonio de Fernando Godoy?

El actor partió contando que le pidió matrimonio a Ornella hace casi 5 años, en el norte de nuestro país, durante el bautizo de la hija mayor de ambos, Lua.

"Estábamos en el bautizo y yo estuve a 30 segundos de suspenderlo porque no encontraba el anillo (...) se me perdió, yo corría por todos lados buscando el anillo", rememoró Fernando. Afortunadamente, encontró la joya y pudo pedirle matrimonio en medio de un show de payasos.

Fernando Godoy y Ornella Dalbosco

En un principio se iban a casar en 2019, pero por el estallido social decidieron posponerlo para marzo del 2020. Sin embargo, en ese mes llegó al país la pandemia de coronavirus, por lo que nuevamente el evento fue cancelado. Es por lo anterior que Fernando le pidió matrimonio de nuevo, esta vez en Punta Cana, República Dominicana, para reafirmar el compromiso.

Ahora ya no hay más excusas y por lo mismo comenzaron los preparativos del matrimonio, el cual será en Rapa Nui, isla que el propio Fernando definió como "un lugar paradisíaco".

"Me encanta la cultura, me gusta mucho el punto de vista que tienen ellos, el respeto que tienenn por los adultos y sus ancestros, cómo cuidan la tierra, cómo valoran su cultura. Es impresionante. Siempre he estado enamorado de la isla, y cuando la conocí (a la isla), dije que 'si yo me caso, me caso aquí'", indicó.

