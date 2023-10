"Que una estafa parezca una poesía": Chico Olmedo y Pitu revelan sus verdaderos planes en 'Generación 98'

04 oct. 2023 - 23:30 hrs.

En el capítulo 72 de "Generación 98", la exitosa teleserie nocturna de Mega, se vivió un revelador momento que guarda relación con Punta Virgen.

Pitu Mardones (Lorena Bosch) se reunió con Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) para hablar sobre los verdaderos planes que tienen con el negocio inmobiliario, en que quieren hacer invertir a sus excompañeros de colegio.

"Tú haces que una estafa parezca una poesía"

Hernán le dijo que para comenzar retirarán un monto de 500 mil dólares desde el banco. "¿Qué vas a hacer exactamente con los 500 mil dólares que vas a sacar del banco?", le preguntó Pitu.

"Ese capital es el más importante de este negocio porque es la carnada. Este medio 'guatoncito' nos va a servir para llevar a cabo esto que hemos estado soñando hace dos años. Con esta plata vamos a poder arrancar, por fin, nuestro negocio", confesó Olmedo.

"¿Lo piensas construir igual?", cuestionó ella, ante lo que Hernán le indicó que con ese dinero "vamos a comprar los fuegos artificiales que van a dejar a todos estos imbéciles con la boca abierta y ahí empieza nuestro juego".

"Realmente brillante. Tú haces que una estafa parezca una poesía", confesó la "cara de lenteja".

Sin embargo, el uso de la palabra estafa molestó a Hernán. "Esa palabra no, en el futuro no vas a volver a usar esa palabra. Estoy hablando en serio, dile negocio, dile inversión, dile proyecto, dile business, dile un sueño, dile una locura, pero esa palabra no, porque, por lo demás, me parece que es bastante incorrecta", indicó Olmedo.

"¿Incorrecta?", replicó Pitu, a lo que Hernán señaló: "Incorrecta, que no se te olvide que nosotros vamos a cumplir hasta con la última letra chica, vamos a cumplir con todo".

El empresario también confesó que logrará todo con "magia" y que utilizará tanto las leyes como su encanto personal para sacar a flote su plan.

