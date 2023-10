Generación 98: Así fue el apasionado primer beso entre Martita y Gonzalo

03 oct. 2023 - 23:40 hrs.

En el capítulo de este martes 3 de octubre de "Generación 98" se vivió un emocionante momento entre Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Martita (Daniela Ramírez).

En el episodio 71, Arturo (Francisco Reyes) volvió a la residencia, acompañado de su hijo Gonzalo, luego de haber pasado unas horas tras las rejas por tener plantaciones de marihuana.

En Jardines de Valle Alegre, Gonzalo se dio el tiempo de ir a la oficina de Martita, quien estaba evidentemente molesta con él.

"Lo único que quiero es decirte que te amo"

"Gonzalo, nosotros ayer estuvimos a punto de darnos un beso y hoy te veo abrazado con la Javiera", señaló la enfermera, lo que provocó risas en Gonzalo y ocasionó que le preguntara si es que está celosa.

"Me sentí miserable", respondió ella. Esa frase caló hondo en Gonzalo, quien le pidió a Martita que confíe en él. "Yo vengo todos los días a esta oficina a decirte lo que siento por ti", sinceró el marido de Javiera (Paloma Moreno).

Gonzalo también le preguntó a Martita si es que está segura de lo que siente por él. "Hace muchos años estoy segura de lo que siento por ti", confesó ella y luego le pidió que se distancien, ya que él aún no se separa de Javiera.

"Yo insisto en hacer las cosas, mantenerme alejada de ti, no contestarte los mensajes y tú insistes en venir a verme y mirarme como me estás mirando. Se me va todo a las pailas y nada de lo que hago me resulta y quedo como una tonta y te miro y no sé qué hacer, porque lo único que quiero es decirte que te amo", confesó la enfermera para luego acercarse a darle a un beso a Gonzalo.

Tras ese primer encuentro, Martita inmediatamente le pidió perdón, pero él respondió con un apasionado beso.

