Venció dos veces al cáncer y quería ser madre: La historia de Cecilia Priego, la fallecida actriz de "La Reina del Sur"

02 oct. 2023 - 20:10 hrs.

Durante el pasado 30 de septiembre trascendió la noticia del sensible fallecimiento de la actriz mexicana de 36 años, Cecilia Priego, reconocida por su participación en la serie "La Reina del Sur".

A través de una publicación en redes sociales, su padre, el cantante Freddy Persa, escribió un emotivo mensaje de despedida a la intérprete, quien padecía cáncer cervicouterino desde hace dos años.

"Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable, y dos veces venciste esta enfermedad", manifestó.

¿Quién era Cecilia Priego?

Cecilia Priego nació en 1987, en la localidad de Tabasco, México. Con 20 años decidió dejar su hogar para trasladarse a Ciudad de México con el objetivo de estudiar actuación. Tras instalarse, ingresó a la academia de Luis Felipe Tovar, donde aprendería lo necesario para trabajar en teatro y televisión.

La artista participó en diversas producciones dramáticas de TV Azteca y Televisa, especialmente en telenovelas como "Pasión morena", "Pobre diabla" y "Huérfanas". Además, demostró su talento en series de televisión como "El Pantera" y "Ámsterdam", de HBO.

Sin embargo, alcanzó reconocimiento internacional en la narcoserie "La Reina del Sur", protagonizada por Kate del Castillo, que actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Priego no solo destacó en pantalla, también se interesó en formar nuevos públicos y talentos en sus tierras, trabajando como gestora y promotora cultural. Fue así que fundó el proyecto Teatro en 30, donde daba clases de actuación a jóvenes.

Su deseo de ser madre

En abril de 2022, Cecilia impactó a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que reveló que un año antes le realizaron una histerectomía, como parte de su tratamiento contra el cáncer cervicouterino.

Dicho procedimiento médico, en el que se extirpa el útero, era de vital importancia para poder seguir viviendo. Junto a una fotografía en la que enseñó la cicatriz de su abdomen, Cecilia lamentó no poder convertirse en madre.

"Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo, la alegría y la felicidad de la revelación del sexo de mi bebé. Hoy la vida no me lo permitió, pero sí me permite compartir la cicatriz de una de las batallas más fuerte que se me ha presentado", escribió en ese entonces.

