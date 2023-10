"Violando su espacio personal": Camilo revela desagradable experiencia que vivió con paparazzi y su hija Índigo

02 oct. 2023 - 15:10 hrs.

El cantante Camilo Echeverry reveló una desagradable experiencia que vivió junto a su hija, Índigo, quien es fruto de su matrimonio con Evaluna Montaner.

Sabido es que la pareja ha decidido mantener la identidad de su pequeña totalmente resguardada, y las fotos del rostro que se han visto de la niña han sido de filtraciones de paparazzis.

"Se asustó"

Precisamente sobre un paparazzi se trata la desagradable experiencia que compartió a través de su cuenta de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuesta que hizo en dicha red social.

"¿Te molestó que publicaran fotos de Índigo?", fue lo que le preguntaron al cantante, quien contó qué fue lo que pasó realmente el día en que el paparazzi captó a su pequeña.

“Vieron las fotos de Índigo y de nosotros en la calle en Madrid, ok. Estábamos saliendo de un lugar tomándonos un café o algo así. Había dos paparazzi afuera tomando fotos", partió explicando el artista.

Uno de los fotógrafos hizo llorar a su hija, agregó Camilo luego. "La aproximación de ellos fue tan irrespetuosa y tan como violando su espacio personal que Índigo se asustó. Índigo, que nunca llora en la calle ni nada, que es súper tranqui, se puso a llorar porque se asustó", dijo.

En este sentido, Camilo le pidió al fotógrafo que no publicara las imágenes, algo a lo que él accedió, en primera instancia. Sin embargo, el paparazzi igualmente terminó publicando las fotos.

"Entonces le dijimos al tipo, compadre ven y yo le dije 'mi hermano, te puedo pedir que cuides a Índigo, no le tome fotos a Índigo', y él me dijo 'sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto de la bebé' (...) El tipo de manera muy respetuosa nos prometió que no le iba a tomar fotos a Índigo y le tomó y la posteó, justo en la que ella sale llorando", lamentó.

