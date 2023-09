Comentario de cine: "Resistencia", la nueva película de Gareth Edwards

29 sept. 2023 - 21:15 hrs.

Hay que volver a ilusionarse. Con esa idea fui al cine a ver "Resistencia", la nueva película de Gareth Edwards, el hombre responsable de brindarnos la segunda mejor película de Star Wars, "Rogue One". "The Creator" (en su inglés original, otra derrota para la traducción) es una epopeya de ciencia ficción que presenta ideas fresquísimas en una industria repleta de remakes y franquicias.

Edwards debutó con una pequeña película llamada "Monsters", luego dio el salto a "Godzilla" de 2014, una película que recibió críticas por centrarse demasiado en lo humano en lugar de mostrar imágenes de Godzilla destruyendo edificios. En 2016, realizó "Rogue One", una película maravillosa pero que no estuvo exenta de polémicas debido a las re-filmaciones.

Ir a la siguiente nota

Con la idea de que Edwards no pudo plasmar todo lo que quería en su película de Star Wars, llegó con rienda suelta a 20th Century Studios para hacer una película de ciencia ficción con un presupuesto de 86 millones de dólares.

En un futuro cercano, después de un devastador incidente, Estados Unidos comienza a cazar a las Inteligencias Artificiales que conviven con los humanos en Oriente. Una guerra entre la raza humana y las máquinas lleva a Joshua (John David Washington) a ser reclutado para cazar y matar a una máquina que podría poner fin a la guerra. Nuevamente, la lucha contra la IA.

El diseño de la película es maravilloso, un trabajo artesanal y detallado en los efectos especiales que se agradece. Edwards construye un mundo y un estilo visual tan hermoso que no queda otra opción que sumergirse y entregarse a la película. Y nuevamente resulta incomprensible que películas con un presupuesto mucho mayor tengan una calidad visual tan deficiente (te estoy mirando, "Ant-Man Quantumania").

Ilusionarse con el apartado estético que no coincide con la historia es lamentable. Desafortunadamente, "Resistencia" termina siendo una sucesión constante de momentos y escenas de acción (espectaculares) que no dejan espacio para el descanso o la conversación. Crear un mundo tan complejo y moralmente ambiguo para luego no darle tiempo al desarrollo y construcción de los personajes me parece un crimen.

Y eso termina pasando factura a la hora de emocionarse. ¿Cómo una decisión puede impactarme si no conozco a los personajes? Logro entender lo que está en juego, pero la mayoría de los personajes son tan planos que cuando debería llorar, no tengo razones para hacerlo.

Hay un aspecto muy bien logrado, que es el discurso antibélico y antiamericano. Es una película sumamente contraria a la idea estadounidense de ser el "país salvador". Un "Apocalypse Now" con detalles de "Terminator", con una pizca de la estética del anime. Pero nuevamente, la narrativa antibélica queda un poco en el aire y en tierra de nadie.

En términos generales, la película funciona de manera increíble, pero la construcción del guión falla terriblemente. Parece que a la película le falta una hora para poder desarrollar completamente la idea que Edwards tenía en su mente. Y aquí está el problema de ilusionarse: más que ver una película que falla, es imaginar todo lo que podría ser y no es.

A pesar de esto, hay que darle crédito a Edwards. Principalmente por dos razones. Lo que vemos en pantalla es hermoso. Con un presupuesto limitado, logra crear un apartado visual que Marvel quisiera tener (y con mucho menos dinero). Pero, lo que es aún más importante, Edwards es valiente.

"The Creator" es una historia original y sumamente interesante, y ese es el tipo de cine que debemos ver para construir las películas del futuro. Alguien que no recuerdo dijo una vez que el mayor problema de los remakes o refritos es que están privando a las nuevas generaciones de imaginar. Tenemos una nueva película de "Los Cazafantasmas", pero ninguna que cumpla el papel de "Los Cazafantasmas" para los directores del futuro. Si los niños de hoy solo ven franquicias o secuelas, no tendrán esa idea original que los haga soñar.

"Resistencia" podría ser esa película original que haga que alguien diga "yo quiero hacer algo así". Y solo por eso, vale la pena verla y ilusionarse. Vale la pena ilusionarse, más aún con algo valiente. Bueno, concedamos el punto a la traducción latina: la Resistencia del cine original.