Giordano Rossi revela que le encontraron un tumor cerebral cuando apenas era un niño: "Me pusieron 20 corchetes"

29 sept. 2023 - 10:20 hrs.

El actor Giordano Rossi, a quien por estos días lo podemos ver en la teleserie "Juego de Ilusiones", reveló en un programa de televisión un desconocido problema de salud que tuvo cuando apenas era un niño.

Rossi, quien da vida al detective Lucas en "Juego de Ilusiones", contó que a sus 10 años tuvo un tumor cerebral por el que debió ser operado.

Ir a la siguiente nota

El complejo momento de salud de Giordano Rossi

Durante un programa de CHV, el actor reveló el complejo momento que vivió de niño. "Tuve una operación muy heavy (fuerte), fue apertura de cabeza, de oreja a oreja. Tuve un tumor en el cerebro, de hecho, tengo una cicatriz", partió diciendo.

Sobre cómo se dieron cuenta de su enfermedad, dijo que su madre en un momento notó que él tenía una protuberancia en la frente, que en un comienzo los médicos trataron como sinusitis. No obstante, las cosas luego se agravaron.

Giordano Rossi / Instagram

"Hasta que en un momento, en una noche, me viene una fotofobia, no podía ver la luz, y mi mamá dijo ‘urgencia’. Me agarra y partimos", rememoró.

En el centro médico le hicieron los respectivos exámenes y dieron con el tumor. "Me pusieron 20 corchetes, que equivalen a 40 puntos. Andaba con jockey, tenía que ir al colegio después. A los 10 años", expresó.

Rossi además reveló que su recuperación tardó cerca de cinco años. "No podía jugar a la pelota ni hacer deporte. De hecho, yo conocí el fútbol a los 16 años", acotó.

Todo sobre Famosos chilenos