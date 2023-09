"Tenía un tumorcito": Mauricio Pinilla detalla estado de salud de su mamá tras ser operada

28 sept. 2023 - 04:33 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista y comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, el pasado 18 de septiembre sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía junto a su madre mientras estaba hospitalizada.

Su progenitora, Lucia Ferrera, estaba atravesando por un complejo estado de salud. El otrora goleador detalló que ella se sometería a una intervención quirúrgica.

Nuevo reporte de salud

Pinilla reveló cómo ha estado su madre en los últimos días en conversación con el medio Página 7.

“Está bien, tuvo una intervención en su garganta, tenía un tumorcito, temíamos lo peor y gracias a Dios fue lo mejor”, comenzó diciendo Pinigol.

Agregó que “estamos contentos, está en rehabilitación. Había perdido un poco la voz, pero ahora la está recuperando”.

Vínculo con su mamá

“Vive conmigo hace seis meses, así que la acompaño en todo (…) estoy feliz de que pueda compartir estos meses conmigo y yo pueda cuidarla”, contó.

“Mi mamá es mi fan número uno, me sigue en todas las transmisiones, en todos los programas, así que cuando no me ve se preocupa, pero me acompaña siempre”, sentenció Pinilla.

