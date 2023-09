"Estoy luchando": El reflexivo mensaje de Mane Swett en medio del distanciamiento forzado con su hijo

27 sept. 2023 - 19:10 hrs.

María Elena "Mane" Swett y su único hijo, Santiago Bowe, llevan casi un año separados. Recordemos que el pequeño, fruto de su extinta relación con el estadounidense John Bowe, fue a ver a su padre a fines de diciembre del 2022 a Nueva York.

Santiago solía realizar estos viajes durante las vacaciones y luego regresaba a Chile para cursar el colegio, puesto que John y Mane habrían llegado a ese trato.

Sin embargo, en esta ocasión las cosas no se dieron así y John habría decidido, de forma unilateral, quedarse con Santiago durante todo el año, quebrando así el acuerdo y, de paso, imposibilitando a Mane de verlo.

Mane y su lucha

Durante este martes 26 de septiembre, Mane subió una historia en la que aparece solamente su ojo, con un extenso texto encima, entregando sus excusas sobre por qué no ha aparecido en Instagram con publicaciones propias, sino que se ha limitado a compartir exclusivamente contenido referido a una teleserie en la que trabajó.

Mane Swett

"Hola, mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe, pero los tengo en mi corazón", partió diciendo.

Luego, agregó que "quise venir a darles las gracias a todos por su apoyo incondicional y agradecer también a mis fans por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo, día a día".

"Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram, compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte y, ya saben, se les quiere por acá", remató.

Historia de Mane Swett

