"Ya estoy más viejo": Néstor Cantillana confiesa las razones que lo llevaron a alejarse de las teleseries

Néstor Cantillana está desde hace un tiempo alejado de las teleseries, las cuales lo llevaron a convertirse en uno de los actores más conocidos de nuestro país.

A mediados de los 90 y en la primera década de los 2000, Cantillana participó en icónicas telenovelas, ganándose el cariño de la audiencia de la época. Sin embargo, actualmente prefiere tomar distancia de ese género.

¿Por qué se alejó de las teleseries?

En conversación con el medio Fotech, valoró su extenso trabajo actoral en TV y se sinceró sobre las razones que lo llevaron a alejarse de la pantalla chica.

"Tengo un recuerdo muy grato de todos mis años haciendo teleseries. Fueron muchos años, tuve la suerte de empezar en los noventa con Vicente Sabatini y todas esas teleseries preciosas", manifestó.

Nestor Cantillana en "El Circo de las Montini" (2002)

Luego, aclaró que "no es que yo haya renunciado a la posibilidad de hacer teleseries, pero sí en este momento de mi vida, siento que es el cine y las series donde se realiza un trabajo de mayor calidad y de mayor profundidad".

Recordemos que, durante los últimos años, Cantillana ha sido parte del elenco de series como "La Jauría", "Isabel", "42 días en la oscuridad" y "Los mil días de Allende".

Nestor Cantillana en la serie "42 días en la oscuridad" (2022)

El actor argumentó que prefiere este tipo de producciones por sus características, su calidad y también por su edad. "Como ya estoy más viejo, quiero seguir en ese camino, más que en el otro camino de poder asegurar cierta estabilidad económica, pero sin necesariamente tener una retribución en cuanto a lo artístico", explicó.

Asimismo, comentó que en este momento las teleseries "no son un formato que me resulte atractivo", en cambio, el cine y las series "me da más goce y tengo posibilidades de manejar mejor mis herramientas actorales".

