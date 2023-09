"Jamás volvería con él": Dani Aránguiz cierra la puerta a una posible reconciliación con Jorge Valdivia

22 sept. 2023 - 10:10 hrs.

Dentro de poco se cumplirá un año del fin del matrimonio entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Un quiebre que no ha estado exento de polémicas, con dimes y diretes de ambas partes, pese a que los dos habrían reconstruido su vida amorosa con otras personas.

Mientras Daniela reconoció que tuvo un romance con Luis Mateucci, Jorge tendría una relación con la diputada Maite Orsini.

Un rumor que la propia Aránguiz inició a comienzos de este 2023 y que se ha mantenido a lo largo de todos estos meses.

¿Daniela volvería con Jorge?

Durante este jueves 21 de septiembre, Daniela subió un video a su cuenta de Instagram realizando diferentes poses frente a la cámara.

Una usuaria, sin que ni siquiera Aránguiz mencionara a su expareja, escribió en un comentario: "Te faltó poner, posdata: Jorgito no me supera", junto a varios emojis de caras llorando de risa.

A este inesperado comentario, Daniela contestó de forma sincera, declarando que no tiene ninguna intención de retomar su fallido matrimonio.

"Hue... no me interesa Jorge. Cómo puedo explicarlo, jamás volvería con él y yo terminé", respondió Daniela, recibiendo decenas de "me gusta" en dicho comentario.

