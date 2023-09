"Tu mamá anda hablando mal de mí": Trini Neira revela que personas están estafando a nombre de Pamela Díaz

21 sept. 2023 - 10:10 hrs.

A través de sus redes sociales, Trinidad "Trini" Neira, la hija mayor de Pamela Díaz, salió a desmentir supuestos mensajes que habría mandado su madre a diferentes usuarios.

Resulta que una usuaria contactó a Trini, indicándole que alguien le está hablando a nombre de Pamela, y de esta forma realiza estafas.

Trini aclara supuestos mensajes de Pamela Díaz

El mensaje que le escribieron a Pamela dice: "Hola, perdón por hablarte por este medio, pero no sé si tienes contacto con tu mamá, tengo entendido que les quitaron el celular. Pasa que hay un tipo que hace meses me pregunta por un supuesto doctor que no conozco, no tengo idea quién es... y parece que está editando chats con Pamela".

Trini Neira desmintió supuestos mensajes de su madre

"Ahora me dijo como que tu mamá le decía que yo tenía una relación con el tipo. En verdad no creo que sea real, pero él es bastante raro, quizás quiere estafar a la gente o algo. Envía chats con ella y luego los elimina", agregó otro remitente.

Luego le dijeron en otro mensaje, "hay un sujeto qué está ‘photoshopeando’ fotos de conversaciones con tu mamá, en las que supuestamente ella habla pestes de algunas chicas".

"Oye, me llegaron mensajes que tu mamá anda hablando mal de mí, y yo nunca la he visto ni hemos compartido", le expresó otro internauta.

Al respecto, Trini, tras tomarle un pantallazo a todos los mensajes decidió aclarar que dichos mensajes no los escribió su madre.

“Como la mayoría sabe, mi mamá está en el reality (encerrada). No tiene contacto con nosotros y mucho menos para andar hablando de gente que, claramente, ni siquiera ha compartido con ella; mucho menos andar estafando y perdiendo tiempo", escribió.

Historia de Trini Neira

