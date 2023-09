"Te recordaré todos los días de mi vida": Tony Spina lamenta la muerte de su padre en redes sociales

20 sept. 2023 - 09:20 hrs.

A través de sus redes sociales, el exchico reality italiano Tony Spina lamentó el deceso de su padre, Antonio, a sus 62 años.

Para despedirlo, Spina publicó una galería de imágenes en su cuenta de Instagram, en las que aparece junto a su papá en diferentes momentos de su vida.

En la descripción, Tony escribió un conmovedor mensaje en el que aprovechó de explicar el importante vínculo que tenía con él.

"Te recordaré todos los días de mi vida"

"En estos días he estado desconectado. La razón ha sido el fallecimiento de mi padre. Para mí no era solo un padre, también era mi mejor amigo. Sacaba mi mejor versión, nos daba alegría a todos y cada día nos sacaba una sonrisa", escribió de entrada.

Luego, agregó que su padre "era la alegría en persona. Te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo".

"Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio", concluyó diciendo en el posteo, recibiendo miles de "me gusta" y cientos de mensajes de condolencias por parte de sus seguidores.

"Lo siento mucho Tony", "muchas bendiciones y fuerza para tu familia", "era un hombre maravilloso", "siempre estará con nosotros", "siempre lo vi como un caballero", "te mando consuelo"; son algunos de los mensajes que podemos encontrar en la publicación.

