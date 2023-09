"Le tengo un agradecimiento eterno": El recuerdo de Rodrigo Sepúlveda a Eduardo Bonvallet a 8 años de su muerte

18 sept. 2023 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista, Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta, hizo un sentido recuerdo del comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, a 8 años de su muerte.

Cabe recordar que el profesional se formó con el denominado “Gurú”, y siempre ha expresado su agradecimiento hacia el hombre que defendió como futbolista a la Selección Chilena.

¿Qué dijo Sepúlveda?

El comunicador partió diciendo que "cada 18 de septiembre, y se los dije desde que partió en 2015, donde yo esté trabajando y tenga la posibilidad de tener algún medio de comunicación que me permita expandir mi opinión, voy a recordarlo".

"Hoy es otro año de la partida de Eduardo Bonvallet. Se fue un 18 de septiembre en 2015, ahí lo tenemos en una foto donde podemos apreciar su sueño, su anhelo, de ser campeón del mundo... Él sentía que alguna vez podíamos ser campeones del mundo", agregó.

"Yo siempre he hablado de él desde mi experiencia, mi perspectiva, mis sentimientos, desde todo el tiempo que trabajé con él y lo único que puedo decir es que le tengo un agradecimiento eterno", comentó.

"Una persona profesional, generosa, solidaria"

"Él fue el que me dio una oportunidad en la Radio Nacional, él fue el que me agarró y me llevó a la Red, él me ayudó muchísimo en mi vida. Una persona profesional, generosa, solidaria", dijo Sepúlveda.

Después, relató un momento que vivió con Bonvallet, donde dijo que "era tan noble que en los momentos más complicados en la radio, cuando había que ir a buscar auspiciadores, en la radio no te pagaban un sueldo fijo porque si no estaban los sponsors, no había la posibilidad de pagarle a todo el personal".

Entonces, "a él cuando le pagaban su sueldo, nos pagaba a nosotros con su plata. Así era Eduardo, un tipo que cuando se daba cuenta de que había problemas económicos en la radio, él agarraba su maletín e iba a conseguir auspiciadores".

