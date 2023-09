Rodrigo Sepúlveda por denuncia de Gabriel Boric: "Amenazar de muerte al Presidente cruza un límite"

15 sept. 2023 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió a la denuncia realizada por Presidente de la República, Gabriel Boric, quien acusó que lanzaron panfletos con amenazas en la casa de sus padres en Punta Arenas.

"La madrugada de ayer un grupo de ultraderecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas", señaló el Mandatario esta tarde mediante su cuenta X (antes conocida como Twitter).

“Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia, cruza cualquier límite. No todo vale", acotó Boric.

Rodrigo Sepúlveda por amenazas a Boric

"Amenazar de muerte al Presidente cruza un límite"

Durante la emisión de este viernes de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda señaló: "Esto no lo podemos aceptar, y venga de quien venga. Puede ser una amenaza real o falsa, uno no sabe de dónde proviene, pero lo está diciendo el Presidente de la República, y si lo expone públicamente es porque esta amenaza debe ser real, muy real el contenido".

El periodista también comentó que, a su juicio, si Boric "es capaz de exponer esto y decir que son de ultraderecha, es porque debe tener algún peso".

Sepúlveda también reflexionó que "a ti te puede gustar el Presidente, te puede desagradar, te puede caer bien o mal, pero es el Presidente de tu país. Tal vez no lo elegiste y no quieres que sea el Presidente, tal vez lo único que quieres es que termine su mandato para elegir al que tú quieres. Tal vez no votaste por él o tal vez lo amas y quieres que siga por mucho tiempo".

En esa línea, acotó que "son todas las visiones que se pueden dar en un país con democracia, pero amenazar de muerte a alguien, amenazar de muerte al Presidente de la República cruza un límite y ese límite acá no lo podemos permitir".

Sobre la denuncia realizada por Boric, finalmente Sepúlveda expresó que "esto tiene que tener una gran investigación y sancionar a la gente que amenazó al Presidente de la República, ojalá que esto no pase nunca con ninguna autoridad ni con nadie en nuestra sociedad".

