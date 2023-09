"Esta guagua va a estar mejor en otro lugar": Carol tomará radical decisión sobre su embarazo en 'Como la vida misma'

14 sept. 2023 - 21:15 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma", veremos las repercusiones que tuvo la discusión de Carol (Octavia Bernasconi) y su madrina y mejor amiga de su madre, Katy (Claudia Pérez).

Y es que en pleno cumpleaños de Alonso (Diego Muñoz), Katy comenzará a hablar con Carol sobre las bondades que tiene el embarazo y ser madre, lo que llena de ira a la joven que aún no está convencida de que será mamá.

La decisión de Carol

En el avance de escenas del siguiente episodio, veremos que Carol conversará con su hermano Joselo (Max Salgado), a quien le dirá lo enojada que la dejó la discusión.

"Estoy chata de que todo el mundo me diga que todo va a estar bien. Que me la voy a poder, que poco menos que ser mamá es lo mejor que me podría haber pasado en el mundo, porque no es lo mejor que me podría haber pasado en el mundo, te juro que no lo es", señalará.

Carol tomará una radical decisión

"El problema es que ya estás embarazada", le responderá Joselo, obteniendo una inesperada respuesta de Carol, quien le aclarará que estar esperando un bebé no es sinónimo de ser madre.

Al oír lo anterior Joselo no entenderá a qué se refiere. "Yo creo que esta guagua va a estar mejor en otro lugar y no conmigo. Lo mejor que puedo hacer es darla en adopción", sentenciará Carol.

