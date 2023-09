"Eres mi vida entera": Flaviana Seeling celebró los 20 años de su hija Giuliana con una gran fiesta de disfraces

14 sept. 2023 - 16:10 hrs.

Con una fiesta de disfraces festejó Flaviana Seeling a su hija Giuliana, con motivo de su cumpleaños número 20, dejando registro de cómo fue la celebración en sus redes sociales.

La bailarina de origen brasileño organizó una fiesta para su primogénita, la cual contó con una increíble producción de globos y arreglos decorativos.

"Eres mi vida entera"

Flaviana compartió varias imágenes de la celebración, que contó con Giuliana disfrazada con un enterito brillante de color rojo y dos cachitos en su cabeza, como si fuera una diabla.

En cuanto a la comida, Giuliana tuvo un enorme barco lleno de sushi a su disposición, además del clásico pastel y bebidas para amenizar la celebración.

"Hija, te amo. Te amo mucho. No puedo creer que ya estás cumpliendo 20 años. El tiempo ha pasado tan rápido... pero te he disfrutado en cada etapa de tu vida y sigo haciéndolo", partió Flaviana, redactando en la descripción del posteo.

Luego, agregó que "la vida no solo me regaló una hija, me dio una compañera, una luchadora, una fan, una artista, una gostosa (guapa). Soy orgullosa de ti, mi Giuli banana. Eres mi vida entera, bebé", concluyó.

La publicación obtuvo decenas de mensajes de felicitaciones de parte de los seguidores de la brasileña, quienes se plegaron al tierno saludo que le dejó Flaviana a su retoña.

