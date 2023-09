"Para gustos, colores": DJ español defiende la música de cantantes urbanos chilenos que suena en Europa

14 sept. 2023 - 14:10 hrs.

Durante los últimos años, la música urbana chilena ha logrado traspasar las fronteras de nuestro país y también "cruzar el charco", llegando a Europa, donde algunos artistas como Marcianeke ya han agendado espectáculos.

El DJ y productor musical español Yo Henkwart, quien tiene poco más de 117 mil seguidores en TikTok, hace algunos días hizo un video que se hizo viral, revelando las tres canciones chilenas que suenan en las discotecas de Europa.

En el tercer lugar se encontraba "Cabaña" de El Jordan 23 con Ugly Ducky; en el segundo puesto "X eso BB" de Jere Klein con la argentina Nicki Nicole; y en la primera posición "Noche en Medellín remix", el cual interpretan Cris MJ, Karol G y Ryan Castro.

Esta última canción el DJ la destacó especialmente. "Creo que es la canción más popular que ha salido de Chile en los últimos años", indicó.

Defensa a la música urbana

En dos días, el video logró más de 900 mil reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos cargados de críticas.

De hecho, una mujer le escribió que "estuve en Alemania y gracias a Dios no escuché nada de eso. Fui la mujer más feliz". Este comentario el productor musical decidió replicarlo con un video aparte, defendiendo a los cantantes nacionales.

"Debajo de mi último video estoy leyendo muchas cosas (como) estas. Está súper bien que a ustedes o muchos de ustedes no les guste la música que esté sonando aquí en Europa, o que sea una música muy basura como ustedes dicen"

"Para gustos, colores. O sea, si a ti no te gusta, vale, está bien, pero no significa que la música sea directamente mala solo porque tú no estés de acuerdo con ella. Este es el consejito mío", cerró.

