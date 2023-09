"Fue la liberación más grande que he sentido": Cantante de Amaral defiende topless que hizo en pleno concierto

12 sept. 2023 - 15:10 hrs.

Durante la noche del sábado 12 de agosto, el grupo Amaral, liderado por su vocalista, Eva Amaral, participó como el plato fuerte del festival Sonorama Ribera, en España.

Allí celebraron sus 25 años de carrera, y en el momento justo antes de interpretar la canción 25 de 26, Eva se sacó el peto de lentejuelas rojas que llevaba puesto, realizando un topless frente al público.

"Nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez (...) hoy es el día de la revolución", gritó ante los 35 mil asistentes que ovacionaron su performance.

"Fue la liberación más grande"

A un mes de dicha puesta en escena que dio la vuelta al mundo, Eva dio una entrevista en la que contó por qué decidió hacer un topless, revelando que todo se dio luego que en un festival previo, la cantante Rocío Saiz fue detenida en pleno show por aparecer con su pecho descubierto.

"Que subiera un policía a detener su concierto y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente", indicó al programa "Hora 25".

Sobre su actuar, expresó que "ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo porque la gente no sea capaz de entender que encima de un escenario somos libres y no solo allí, deberíamos serlo en nuestra vida".

Eva condenó que un hecho como aparecer en topless sea considerado por algunos como un "acto de provocación", pero si un hombre decide salir sin polera al escenario no es condenable. De hecho, confesó que durante los días posteriores sus redes sociales se llenaron de mensajes de odio.

Pese a aquello, no está para nada arrepentida y aseguró que quitarse su peto "fue la liberación más grande que he sentido jamás" en su vida. "Toda esa montaña de odio me da la razón", cerró.

