"Yo pensando que eran espinillas": Marcianeke muestra que le salieron protuberancias tras inyectarse ácido hialurónico

12 sept. 2023 - 11:40 hrs.

En abril de este 2023, el cantante Marcianeke mostró a través de redes sociales que se había realizado un procedimiento estético, consistente en una armonización facial masculina.

Este consiste en inyecciones de ácido hialurónico y bótox en las mejillas y quijada de la persona interesada, con el objetivo de resaltar los ángulos de la cara.

Ir a la siguiente nota

El centro médico en el que se hizo el procedimiento celebró el cambio del cantante, del cual ahora Marcianeke, a casi 6 meses, mostró signos de arrepentimiento.

Marcianeke

"Me lo está rechazando la piel"

Durante la noche de este lunes 11 de septiembre, Marcianeke subió una historia a su cuenta de Instagram mostrando que su rostro no asimiló de la mejor forma el ácido.

Esto porque en su cara se formaron protuberancias, las cuales responden seguramente a un encapsulamiento de ácido hialurónico, un efecto secundario poco frecuente entre quienes se los inyectan, indica el sitio Health and Beauty.

Sobre el clip, el cantante escribió: "¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como 6 meses, y me quedaron unas pelotas".

Historia de Marcianeke

Marcianeke confesó que al ver estas protuberancias pensaba que se debían a "espinillas ciegas", las cuales no habían podido ser reventadas.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos