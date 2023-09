Nicolás Solabarrieta revela drástica decisión sobre su futuro deportivo: "Mi carrera estuvo marcada por el prejuicio"

09 sept. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista, Nicolás Solabarrieta, está de regreso en Chile y aprovechó de dar a conocer una importante noticia referente a su futuro deportivo.

Lo anterior, producto de que el hijo de los periodistas Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, anunció que se retira del fútbol a sus solo 27 años.

El retiro

Nico Solabarrieta se encontraba en Italia, militando en el Seravezza Pozzi, elenco que compite en la cuarta división del fútbol peninsular, donde tuvo pocas chances de jugar y él mismo reconoce, hizo precipitar su decisión.

En diálogo con Las Últimas Noticias, detalló que “en Italia empecé a perder la motivación. Fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar. Retirarme fue una decisión difícil”.

Añadió que “mi carrera estuvo marcada por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme oportunidad de demostrar mis condiciones”.

Decisión correcta

Sobre qué lo llevó a tomar esta medida, explicó que “sentía que tenía las condiciones para estar en un mejor lugar, pero no se dio. Estoy viviendo mi duelo, no es fácil, pero creo que fue la decisión correcta”.

Ropa urbana

Nico dio un giro en su vida y contó que se dedicará a un emprendimiento de moda fitness. “Con unos amigos lanzamos Tros (@Tros.cl). Una marca de ropa que combina streetwear (moda urbana) con entrenamiento”.

Añadió que “sentíamos que no había una marca que nos representara respecto de cómo nos gusta vernos y sentirnos al entrenar, con el calce perfecto. Puede ir al gimnasio y después tomarte un café porque no es ropa de gimnasio”.

“La moda siempre me ha gustado, pero no lo quise expandir mucho porque seguía metido en el fútbol. Ahora es la pasión que va a llenar el vacío que me dejó el fútbol. Mi manera de vestir es mi forma de expresarme. Es una elección diaria, me pongo lo que siento que me queda bien y que refleja mi personalidad”, cerró.

